СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим кредитам под 1500% годовых
Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов. От деятельности псевдоколлекторов пострадало более 60 тыс. человек.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возврата. Размер "годовых" составлял более 1500%.
В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.
Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них.
Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пеню.
Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили:
- оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров во время звонков с угрозами;
- почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы "клиентов" и осуществляли учет псевдоборгов;
- документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании мер пресечения.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.
Ранее сообщалось, что СБУ потратит 130 млн грн за оборудование для слежки по номеру телефона.
Будь ласка, зачекайте...
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