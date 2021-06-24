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Рост промышленного производства замедлился в мае до 5,4%, – Госстат

Рост промышленного производства замедлился в мае до 5,4%, – Госстат

Рост промышленного производства в Украине в мае 2021 года в годовом выражении замедлился до 5,4% с 13% по итогам апреля.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае также составил 5,4%.

В то же время по сравнению с апрелем промышленное производство в мае сократилось на 3%, а с учетом сезонной корректировки – на 3,4%.

Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в мае 2021 года к маю 2020 года зафиксирован рост на 6,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован спад на 3,5%

При этом в январе-мае рост промпроизводства составил 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, по данным Госстата, в апреле 2021 года рост промышленного производства в годовом выражении ускорился до 13% с 2,1% по итогам марта и падения на 4,6% в феврале и на 4% – в январе.

При этом рост промпроизводства в апреле 2021 года зафиксирован на фоне низкой сравнительной базы из-за введенного в марте-апреле 2020 года локдауна. Так, по данным Госстата промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года.

Автор: 

промисловість (447) спад промисловості (27) Держстат (1428)


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Вверх на дно! Полная ЗЕпобеда!
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24.06.2021 19:12 Відповісти
Хаха, ну вот опять, по сравнению с 2020 немного выросло но ведь тогда были ограничения на работу, а вот по сравнению с апрелем этого года все стало хуже.
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24.06.2021 20:16 Відповісти
А по сравнению с 1913 ох как выросло пром.производство!
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25.06.2021 09:49 Відповісти

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