"Укрэксимбанк" выставил на продажу здание в центре Киева за 80 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") здание на Подоле в Киеве стоимостью 81,3 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, лот будет выставлен 29 июня.

По описанию лота, здание имеет общую площадь 1,96 тыс. кв. м, оно оборудовано под офисные помещения. В 2002 году был проведен капитальный ремонт с перепланировкой и достроен мансардный этаж.

Указывается, что объект также имеет парковку на 20-25 авто.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3 место (237,06 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Ранее сообщалось, что "Укрэксимбанк" выставил на продажу права требования по кредитным договорам и дебиторскую задолженность автомобильного завода во Львове.