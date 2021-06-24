Аэропорт "Борисполь" в мае получил 40 миллионов прибыли

Международный аэропорт "Борисполь" завершил май 2021 года с прибылью в 40 млн грн.

Об этом рассказал председатель наблюдательного совета "Борисполя" Владимир Жмак.

"Возвращение аэропорта "Борисполь" к доходности - это позитивный сигнал для всей отрасли. Реализация "Антикризисной программы" аэропорта обеспечила уменьшение затрат при увеличении доходов, следовательно, вернула аэропорт к прибыльности", - прокомментировал Жмак.

Он добавил, что аэропорт ведет активную работу по привлечению новых авиаперевозчиков.

"Те авиакомпании, которые работали в аэропорту до кризиса, продолжают летать и увеличивают количество рейсов. Более того, в 2021 году к нам приходят новые авиакомпании. В частности, в мае регулярные рейсы начала компания Cyprus Airways, в июне первый рейс из Саудовской Аравии выполнил лоукостер Flynas, ожидаем Eurowings, Wizzair Abu Dhabi и еще несколько новых перевозчиков", - добавил председатель Наблюдательного совета.

Согласно отчету АСИ Europe (Международного совета аэропортов Европы), аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.

Ранее сообщалось, что "Борисполь" открыл все пять входов/выходов к терминалу D: по два пункта контроля на первом и третьем этажах, а также проход из многоуровневого паркинга.