Госэкоинспекция проведет проверки на всех крупных промышленных предприятиях Кривого Рога

Государственная экологическая инспекция проведет оценку состояния экологической безопасности на всех крупнейших промышленных объектах Кривого Рога.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, обследования предприятий, которые являются топ-загрязнителями города, будут проведены с участием представителей Офиса Госэкоинспекции, управления экологии Криворожского городского совета, исполкомов районных в городе советов, Госпродпотребслужбы, а также общественных организаций. Во время мероприятий будет контролироваться соблюдение природоохранного законодательства на промышленных площадках объектов.

"Первая проверка уже началась – это обследование ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, – ред.). Предприятие входит в число крупнейших образователей промышленных отходов в Украине. Вместе с участниками комиссии проверим эффективность выполнения мероприятий по пылеподавлению на территории промышленной площадки, хвостохранилищ, шламонакопителей, отвалов, открытых складов и на автомобильных дорогах", – сказал Малеваный.

По его словам, привлечение к таким мерам представителей различных органов управления в области охраны окружающей природной среды позволит не только зафиксировать проблему, а и обеспечить принятие решений для "экологизации" проблемных объектов.

Как сообщалось, за первые три месяца 2021 года Госэкоинспекция составила более 4,8 тыс. админпротоколов об экологических нарушениях, а также установила более 67 млн грн убытков во время проверок промышленных предприятий.