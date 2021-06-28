В ТРЦ Sky Mall сменился собственник

Новым владельцем компании "Оптовая сеть 2011", которая владеет имуществом столичного торгово-развлекательного комплекса Sky Mall, стало ООО "Славиан", конечным бенефициарным владельцем которого является Сергей Брюховецкий.

Соответствующие изменения в государственном реестре состоялись 23 июня 2021 года, свидетельствуют данные Youcontrol. Начиная с 24 июня руководителем ООО "Оптовая сеть 2011" является Андрей Бодня.

С 2010 года учредителем компании значилась панамская "ГРЕНАДА БИЗНЕС КОРП", а по состоянию на 17 июня 2021 года – АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Центавр".

Примечательно, что смене собственника "Оптовая сеть 2011" предшествовало снятие ареста с имущества ТРЦ Sky Mall.

15 марта 2021 года Киевский апелляционный суд арестовал недвижимое имущество ТРЦ Sky Mall в Киеве, который расположен на проспекте Генерала Ватутина, 2-Т.

Арест наложили по ходатайству Офиса генпрокурора в уголовном производстве № 42016100000000022 от 15 января 2016 года по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Это дело открыли в 2016 году по заявлению тогдашнего народного депутата Егора Фирсова о рейдерском захвате комплекса SkyMall, к которому якобы мог быть причастен тогдашний нардеп от БПП Александр Грановский.

Были, в частности, арестованы ТРЦ общей площадью 66 810 кв. м, двухуровневый паркинг площадью 38 404 кв. м, имущественный комплекс площадью 21 235 кв. м, включающий гипермаркет с автостоянками (в том числе паркинг на 633 машиномест), здание бассейна на 1815 кв. м, паркинг площадью 8870 кв. м и еще один недостроенный многоуровневый паркинг.

Суд запретил совершать любые регистрационные действия с этими объектами в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Однако Печерский райсуд Киева решением от 31 марта 2021 удовлетворил ходатайство ООО "Оптовая сеть 2011" (которому принадлежит имущество ТРЦ) и отменил арест имущества. "Постановление обжалованию не подлежит", — говорится в решении суда.