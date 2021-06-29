Air Astana увеличит частоту полетов в Киев

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 1 июля усилит свое присутствие на украинском рынке за счет увеличения частоты полетов в Киев.

В дополнение к двум еженедельным рейсам в Алматы и одному еженедельному рейсу в Нур-Султан авиаперевозчик добавит по одному рейсу в неделю на этих двух направлениях, сообщили в Air Astana, передает avianews.com.

Таким образом, общая частота полетов на маршруте Киев-Алматы составит три рейса в неделю, на линии Киев-Нур-Султан - два рейса в неделю.

Минимальная заявленная стоимость авиабилетов на рейсы Air Astana в обе стороны начинается от $376 в эконом-класс и от $876 - в бизнес-класс.

Расписание рейсов Алматы-Киев-Алматы Air Astana:

вылет из Алматы в 18:50, прилет в Киев в 21:05, среда, суббота

вылет из Алматы в 21:50, прилет в Киев в 00:05, воскресенье

вылет из Киева в 22:05, прилет в Алматы в 05:55, среда, суббота

вылет из Киева в 01:05, прилет в Алматы в 08:55, понедельник

Расписание рейсов Нур-Султан-Киев-Нур-Султан Air Astana:

вылет из Нур-Султана в 20:40, прилет в Киев в 22:05, понедельник, четверг

вылет из Киева 23:05, прилет в Нур-Султан в 06:00, понедельник, четверг

Граждане Украины могут посещать Казахстан в том числе с целью туризма. Для этого перед вылетом необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Он должен показать негативный результат, то есть подтвердить, что человек не болен.

С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Казахстана должно пройти не более 72 часов. Документ о тестировании должен быть на русском, казахском или английском языках.

Медицинская туристическая страховка на одну неделю для Казахстана стоит 190 грн. Она покрывает в том числе лечение от COVID-19. Медицинский полис можно оформить онлайн и получить эго цифровую версию на электронную почту.