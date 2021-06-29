Зеленский подписал закон о введении "налога на Google"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" №1525-IX.

Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги на территории Украины, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в интернете из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведения и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла закон о налогообложении услуг, предоставляемых технологическими компаниями (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другими). Теперь они будут включать НДС в стоимость реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Подробнее о введении такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?