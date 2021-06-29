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Зеленский подписал закон о введении "налога на Google"

Зеленский подписал закон о введении

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" №1525-IX.

Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги на территории Украины, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС, сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в интернете из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведения и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла закон о налогообложении услуг, предоставляемых технологическими компаниями (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другими). Теперь они будут включать НДС в стоимость реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Подробнее о введении такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Автор: 

Джерело:  Офис президента
закон (1481) Зеленський Володимир (2508) податки (2421) ПДВ (414) електронні послуги (91)


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Топ коментарі
+17
И как это у Порошенко находились в бюджете деньги и на армию, и на больничные, и на бюджетников, и на ракеты, и на ...... БЕЗ данного налога?
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29.06.2021 14:16
+5
Тобто Гугл який надає безкоштовні електронні послуги зобов'язаний зареєструватися і щось там платити? Цікаво вони просто українських споживачів відключать від безкоштовних послуг паралізувавши в тому числі і державний сектор діловодства? Чи ще нафуй офіційно пошлють?
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29.06.2021 11:03
+5
Хочу гетманцеву подсказать -ввести налог на ношение очков.
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29.06.2021 18:01
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Тобто Гугл який надає безкоштовні електронні послуги зобов'язаний зареєструватися і щось там платити? Цікаво вони просто українських споживачів відключать від безкоштовних послуг паралізувавши в тому числі і державний сектор діловодства? Чи ще нафуй офіційно пошлють?
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29.06.2021 11:03 Відповісти
Какой у нас умный президент. Сейчас множество товаров приобретается через интернет. Их надо рекламировать. Растет цена рекламы - растут цены товаров. Растет инфляция. Падает жизненный уровень населения. Также подорожают программы игры, приложения для ПК и мобильного. Виндоус и так недёшево стоит. .Возрастет уровень пиратсва, распространения вирусов. Тоже хорошо.
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29.06.2021 13:30 Відповісти
Google cамый главный олигарх...
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29.06.2021 13:58 Відповісти
И как это у Порошенко находились в бюджете деньги и на армию, и на больничные, и на бюджетников, и на ракеты, и на ...... БЕЗ данного налога?
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29.06.2021 14:16 Відповісти
Он убил брата и забрал у него деньги!
Вы шо, Г+Г не смотрите?!😆
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29.06.2021 19:48 Відповісти
Придурок
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29.06.2021 16:10 Відповісти
Хочу гетманцеву подсказать -ввести налог на ношение очков.
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29.06.2021 18:01 Відповісти
Лучше трусов.
Чего уж стесняться!)))))
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29.06.2021 19:51 Відповісти
и на не ношение
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30.06.2021 12:15 Відповісти
Зєлі, дєрьмакі, арахамії, авакяни, бєнядіктови...
Відчуваєте, які потужні українці керують державою?!
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29.06.2021 19:56 Відповісти
это типа шоб яндекс вернуть. не?
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29.06.2021 19:58 Відповісти
Похоже на то
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29.06.2021 23:23 Відповісти
а ГУГЛ введет налог на державу у смартфони
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30.06.2021 12:14 Відповісти
Дебіл у смартфоні...
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30.06.2021 12:49 Відповісти

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