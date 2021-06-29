Зеленский подписал закон об автофиксации нарушений габаритно-весовых норм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1534-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Также закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

"Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм", – говорится в сообщении.

Ранее глава государства отмечал, что перегруженный автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру, и речь идет не только о старых дорогах – разбиваются даже вновь построенные трассы.

Поэтому он подчеркнул важность принятия документа, который защитит дороги от разрушения излишне нагруженными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения.

Напомним, соответствующий законопроект Верхоавная Рада приняла 3 июня.

Так, со 100 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время с 1,7 тыс. грн до 17 тыс. грн) увеличивается штраф за предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов (в том числе международных) без оформления необходимых документов. Устанавливается также штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов за отказ от передачи уполномоченному лицу центрального органа исполнительной власти по безопасности на транспорт для проверки.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения, или делящегося груза, документом установлен штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; свыше 10%, но не более 20% - 1 тыс.; свыше 20%, но не более 30% - 2 тыс.; более 30% - 3 тыс. При этом перед голосованием во втором чтении из законопроекта было исключено наказание в виде штрафа за превышение габаритно-весовых норм до 5%.