Конгресс США может заблокировать право Байдена снимать санкции против "Северного потока-2"

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в четверг одобрил меру, которая должна заблокировать право президента страны Джо Байдена отказываться от санкций против проекта газопровода "Северный поток 2".

Как сообщает агентство Bloomberg, эта инициатива должна распространяться на 2022 бюджетный год. Ее внесла на рассмотрение конгрессмен-демократ Марси Каптур, и поправку добавили в законопроект о расходах, связанных с зарубежной деятельностью администрации США, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что администрация услышит наш мощный сигнал и сделает приоритетом европейскую энергетическую безопасность в списке важных дел", - приводит Bloomberg слова Каптур.

Теперь мера должна быть рассмотрена всей Палатой представителей и Сенатом США прежде, чем оказаться на подписи у Байдена.

Как сообщалось, ранее Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.