Киевский центр массовой вакцинации с 5 июля будет работать ежедневно

Центр массовой вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра (МВЦ) с 5 июля будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30.

Об этом сообщила зампредседателя Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко, передает Интерфакс-Украина.

"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза - с 125 тыс. в начале июня до 344 тыс. в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", - сказала она в комментарии агентству.

Старостенко отметила, что для вакцинации можно предварительно записаться через сервис Helsi.me.

Напомним, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 001 132 людей,за прошедшие сутки – 90 959. Полностью иммунизированы 766 483 человека.