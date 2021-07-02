Нацбанк обнародовал перечень финкомпаний, отказавшихся раскрыть реальных собственников

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в целом документы о своей структуре собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка или 281 компания из 1572.

При этом только 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.

Национальный банк опубликовал на своем сайте перечень компаний, которые не подали документы, а также информацию об их местонахождении и количестве лицензий.

Как сообщалось, 17 июня истек установленный срок для подачи документов в соответствии с Положением о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг. Нарушение требований по структуре собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия.