Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Об этом Лукашенко рассказал на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает БЕЛТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - отметил Лукашенко.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил запретить украинским самолетам полеты в Беларусь.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.