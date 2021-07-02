Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.
Об этом Лукашенко рассказал на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает БЕЛТА.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - отметил Лукашенко.
По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил запретить украинским самолетам полеты в Беларусь.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.
Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Покупал клоун зеля и его цирк.
Если ты голосовал за зелю то это ты покупал электроэнергию.
Кто голосовал за зелю сейчас уже молчат как мышь под веником.
Никого нет, куда то 73% исчезли, остались упоротые и с обитым мозгом.
Потому что многим стыдно что их развели как лохов.
Скільки одразу вати відсіється...
обнимая клована...то ли в шутку то ли для прессы оно говорило - со стороны Беларуси Украине опасность не угрожает... (а теперь нас терзают смутные сомнения)
Шкода сябрів , Лукашеску згвалтує увесь народ Білорусії і допоможе йому Ху..ло.
Тепер у воєнторзі Білорусії з"явиться багато цікавого навіть "ЧВК Вагнера".