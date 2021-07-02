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Новини
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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Об этом Лукашенко рассказал на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает БЕЛТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - отметил Лукашенко.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил запретить украинским самолетам полеты в Беларусь.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.

Автор: 

Джерело:  БЕЛТА
Білорусь (1582) кордон (1131) Лукашенко Олександр (239)


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Топ коментарі
+10
то тепер той смердючий кіоск в переході "Продукти з Беларусі" нарешті закриється?
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02.07.2021 19:27
+8
Мы не покупали.
Покупал клоун зеля и его цирк.
Если ты голосовал за зелю то это ты покупал электроэнергию.
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02.07.2021 19:26
+6
Електроенергію ми ще в білорусії купуємо?
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02.07.2021 19:18
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Електроенергію ми ще в білорусії купуємо?
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02.07.2021 19:18 Відповісти
Мы не покупали.
Покупал клоун зеля и его цирк.
Если ты голосовал за зелю то это ты покупал электроэнергию.
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02.07.2021 19:26 Відповісти
Чем дальше от фашистских режимов тем лучше.
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02.07.2021 19:27 Відповісти
найголосніше кричить той хто дійсно за нього голосував.
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02.07.2021 19:33 Відповісти
Врёшь.
Кто голосовал за зелю сейчас уже молчат как мышь под веником.
Никого нет, куда то 73% исчезли, остались упоротые и с обитым мозгом.
Потому что многим стыдно что их развели как лохов.
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02.07.2021 21:08 Відповісти
Ну я голосовал за Зелю и че. Че мне за Пороха голосовать было , если он даже каналы Медведчука закрыть боялся. Или Тупицкого , которого еще Янык поставил не снял. Я понимаю за деребаном времени не было. Я у корыта как и остальные 70% при Порохе не сидел, так что мне хрюкать за пороха нечего.
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03.07.2021 00:08 Відповісти
Порошенко-лайно,а Зеленський дурень,що краще.І обидва пропідорашенські-тільки грають у "патріотів".
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03.07.2021 10:18 Відповісти
По крайней мере не вижу в раде 20 % ляшковских + ляшко.
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03.07.2021 00:10 Відповісти
Маргиналы неисправимы...
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03.07.2021 16:04 Відповісти
А папєоєднікі, тіпа, її туда продавали?
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04.07.2021 19:24 Відповісти
ага, и бензин, и битум
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02.07.2021 19:50 Відповісти
З Підорашки.
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03.07.2021 10:19 Відповісти
то тепер той смердючий кіоск в переході "Продукти з Беларусі" нарешті закриється?
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02.07.2021 19:27 Відповісти
Ще б ***** так зробив і буде зашибісь.
Скільки одразу вати відсіється...
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02.07.2021 21:07 Відповісти
ну... тут навряд ли...ему свой биомусор выгодно за кордонами рашки утилизировать ...ну или отвлекать от внутрихренового житья-бытья...
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03.07.2021 09:09 Відповісти
класс!!!!! картошка подешевеет ))
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02.07.2021 23:19 Відповісти
хто знает? если наша такие ливни выдержит...
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03.07.2021 09:10 Відповісти
может чето знает о наступлении рашки
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03.07.2021 13:56 Відповісти
слова бульбофюрера, как и слова ***** - ничто! сквозняк!
обнимая клована...то ли в шутку то ли для прессы оно говорило - со стороны Беларуси Украине опасность не угрожает... (а теперь нас терзают смутные сомнения)
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03.07.2021 09:06 Відповісти
ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шкода сябрів , Лукашеску згвалтує увесь народ Білорусії і допоможе йому Ху..ло.
Тепер у воєнторзі Білорусії з"явиться багато цікавого навіть "ЧВК Вагнера".
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03.07.2021 09:20 Відповісти
Боїться,що раби потікають.
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03.07.2021 10:20 Відповісти
Закриття кордонів означає збільшення кацапського війська на кордоні з Україною. І на це потрібно дзеркально реагувати. Те що це станеться і закінчиться нападом "обєднаного. союзного, "антифашистського *****-сябровського" війська було зрозуміло всім розумним людям відразу після голосування в ООН в 2014 році, а після арешту пацанчика Гриба ніяких сумнівів вже не лишалось. Закривши кордони ми маємо повністю ізолювати Білорусь і не допускати перетину кордону будь ким. Звідти зараз під виглядом біженців посунуть шпигуни та диверсанти. Від кордону Білорусі до Києва лише 240 кілометрів... ***** вірогідно учинить криваву провокацію на Донбасі для відтягування сил ЗСУ туди, але максимальний удар нанесе саме з сторони Білорусі. Все що говорить Лукашенко це просто пустодзвін - у нього в дупі лапа ***** так само як у ЗЕгенерата загрібайло Коломойського... Лукашенко, до речі є наочним прикладом того як президент з нацменшин (він українець а не білорус!) гвалтує народ яким править. Теж саме робить жид Зєлєнський з українцями і напівкровка Шаломов-***** з кацапами...
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03.07.2021 16:23 Відповісти
На самом деле недопрезидент-хунта перекрыл границу чтобы оппозиционные беларусы не могли убегать в Украину от преследования Лукашенком.
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03.07.2021 20:44 Відповісти
"Недопрезидент", "Захвативший власть..." -- повторюють, як мантру. Він був президентом, коли ви ще під стіл пішки ходили. І чому "захвативший власть"? За Лукашенка більшість народу проголосувала. І тепер там всі задоволені таким "режимом", окрім одиниць.
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04.07.2021 21:28 Відповісти

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