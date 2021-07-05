Конвертационный центр на Житомирщине вывел в тень 200 миллионов, – СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, проверяется информация относительно финансирования террористической организации "ДНР".

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины. Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области. Поэтому следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части средств на финансирование террористической организации "ДНР".

"Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как "транзитных"). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных "дропов" на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).