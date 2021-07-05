Monobank анонсировал выпуск карты в биткоинах

Monobank планирует летом интеграцию с криптобиржей и выпуск карты в биткоинах.

Об этом сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский в Telegram.

По его словам, выпуск карты запланирован на июль. На данный момент ожидается согласование с Национальным банком.

Кроме того, Гороховский сообщил о завершении интеграции с мобильным оператором. Запуск программы e-sim ожидают в августе.

Также на осень 2021 года запланирована интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами.

Monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры "Приватбанка" Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. По состоянию на конец июня 2021 года пользователями виртуального банка являются почти 3,8 млн человек.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Позднее Антикоррупционный суд (ВАКС) зочно избрал для Александра Дубилета меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Так как подозреваемый находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, то мера пресечения была назначена заочно.

Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не может приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным израильскими властями.

После этого соучредители компании "Финтех Бэнд", которая совместно с "Универсал Банком" Сергея Тигипко развивает проект Monobank, – Александр Дубилет и Владимир Яценко – 23 февраля вышли из состава бенефициарных собственников компании. Новыми бенефициарами стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко. Им перешли доли Александра Дубилета и Владимира Яценко – 33,74% и 17,18% соответственно. Другие бенефициары сохранили свое участие в "Финтех Бэнд": Олегу Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Людмиле Шмальченко принадлежит по 17,18%, Вадиму Ковалеву – 4,91%.