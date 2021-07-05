Связанные с Россией хакеры атаковали амкриканскую IT-компанию, требуют $70 миллионов

Хакеры, которых подозревают в организации нападения на разработчика Kaseya, требуют $70 млн в криптовалюте в обмен на разблокирование IТ-систем компании.

Соответствующее требование было размещено в даркнете на сайте, который использует связана с Россией группа REvil, передает Голос Америки.

В минувшую пятницу Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры сообщило, что расследует новое нападение с использованием программы-шантажиста, проведенный против Kaseya.

В субботу президент США Джо Байден прокомментировал сообщение о хакерских нападениях и заявил, что США привлекут Россию к ответственности, если будет устнановлено, что РФ стоит за этим нападением.

"Если это было сделано с ведома или вследствие действий России, тогда, как я говорил Путину, он ответит", – сказал Байден журналистам.

Флоридская компания Kaseya пострадала от нападения связанной с Россией хакерской группировки REvil, согласно информации группы по кибербезопасности Huntress Lab, которая помогает преодолевать последствия инцидента.

От нападения могли пострадать сотни клиентов, которые используют программное обеспечение компании Kaseya, считают в Huntress Lab.

Сама компания Kaseya заявила, что по предварительным данным "лишь небольшая часть клиентов" пострадали – менее 40 во всем мире.

Хакеры используют так называемые "программы-шантажисты", чтобы заблокировать доступ к сети компании с требованием выкупа.

Как сообщалось, подобные масштабные нападения в течение прошлых месяцев осуществлялись на компанию JBS, крупнейшего производителя мяса в мире, который имеет значительные производственные мощности в США, а также на американский трубопровод Colonial, который поставляет бензин в регионы Восточного побережья США.