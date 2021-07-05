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Банки выдали кредитов по программе льготной ипотеки на 450 миллионов

Банки выдали кредитов по программе льготной ипотеки на 450 миллионов

По состоянию на 5 июля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 526 кредитных договоров на общую сумму 447,6 млн грн, при чем как на первичном (21,74%), так и вторичном (соответственно – 78,26%) рынках.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Уполномоченными банками рассматриваются 848 заявок на участие в программе на общую сумму 730,2 млн грн, из которых 19,71% составляет первичный рынок и 80,29% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

  • Киев (35,1%);
  • Киевская область (28,7%);
  • Харьковская область (6,3%);
  • Львовская область (5,5%);
  • Ривненская область (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +6% – количества кредитов и +6% – суммы кредитов;
  • +4% – количества заявок и +4% – от суммы заявок.

Как сообщалось, с 1 марта начала действовать правительственная программа "Доступная ипотека 7%".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

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Джерело:  Минфин
іпотека (357) кредит (3288) Мінфін (2935)


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