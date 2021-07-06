Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток за полгода на 35%

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в январе-июне 2021 года обслужил 3,4 млн пассажиров, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2,52 млн).

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передает Интерфакс-Украина.

При этом за июнь аэропорт обслужил 938,67 тыс. пассажиров, что почти в 19,4 раза больше, чем за июнь 2020 года (локдаун), из них на регулярных рейсах – 523,36 тыс. человек, 415,32 тыс. человек – на нерегулярных рейсах.

В июне аэропорт принял и отправил 7357 рейсов, что в шесть раз больше, чем в июне 2020 года.

Кроме того, за шесть месяцев 2021 года на регулярных рейсах "Борисполь" обслужил 1,78 млн пассажиров (сокращение на 6%) и 1,62 млн – на нерегулярных рейсах (рост в 2,57 раза).

Всего за первое полугодие 2021 года аэропорт принял и отправил 29,26 тыс. рейсов, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом количество трансферных пассажиров за шесть месяцев текущего года снизилось на 72,3% – до 108 тыс. человек (за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 389,2 тыс. человек).

Доля трансфера в общем пассажиропотоке в январе-июне 2021 года снизилась с 15,5% до 3,2%.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету АСИ Europe (Международного совета аэропортов Европы), аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.