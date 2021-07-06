Власти Ливана запросили срочную международную помощь из-за экономического кризиса

Власти Ливана предостерегла мировое сообщество от "социального взрыва" в этой стране и призвали немедленно предоставить ей помощь.

С таким призывом во вторник, 6 июля, обратился исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб к главам иностранных дипломатических миссий, передает Deutsche Welle.

Глава ливанского правительства призвал иностранных доноров выделить финансовую помощь его стране без выполнения условия о формировании постоянного правительства.

"Привязка помощи Ливану к формированию правительства стала угрожать жизни ливанцев", – сказал Диаб на встрече с иностранными послами.

Глава ливанского правительства признал, что сейчас его страна проходит через "очень темный туннель", а страдания населения достигли уровня "трагедии".

Кроме того, Диаб предостерег, что отказ от финансовой поддержки его страны поставит под угрозу "жизни ливанцев и единство Ливана".

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По оценкам Всемирного банка, с осени 2019 года Ливан переживает один из худших экономических кризисов, зафиксированных в мире с середины XIX века. Экономический коллапс вызвал в Ливане резкую критику властей, ведь в течение десятилетий на политической арене страны доминировали одни и те же семьи и деятели.

Ситуаций усугубилась после катастрофы в результате взрыва на складе минудобрений в порту Бейрута в августе 2020 года. Тогда премьер-министр страны Хасан Диаб и его правительство ушли в отставку, однако они до сих пор сохраняют должности, поскольку политические силы так и не смогли договориться о формировании нового кабинета министров.

До сих пор МВФ и остальные финансовых организаций и стран-доноров отказывались предоставлять Ливана финансовую помощь, пока страна не определится с новым правительством и не проведет глубокие и всеобъемлющие реформы.

Между тем ситуация в экономике ухудшается стремительными темпами. Ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости по отношению к доллару на черном рынке. Темпы инфляции составляют более 100%, а если брать динамику цен на продукты питания, то темпы инфляции превышают 200%. Сейчас более 60% населения живет в бедности.