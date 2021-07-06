Суд закрыл дело о конфликте интересов у нардепа от партии Зеленского

Печерский районный суд Киева не увидел административного правонарушения и закрыл производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, в отношении которого Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило два админпротокола из-за вероятного конфликта интересов.

Об этом говорится в постановлении судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой от 11 июня, текст которого был опубликован в реестре позже, передает Радио Свобода.

"Производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 172-7 КУоАП закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", – сказано в решении суда.

Ранее проверка НАПК установила, что депутат рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес".

Ранее журналисты выяснили, что Куницкий использует депутатский мандат в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами, а именно – харьковской группы компаний "Автоэнтерпрайз", занимающейся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Так, одно из депутатских обращений Куницкого было адресовано "ДТЭК Киевские электросети" – компании, которая отвечает за все электросети и подключение к ним в столице. Согласно заключению НАПК, нардеп отправлял его, находясь в условиях реального конфликта интересов.

Куницкий как депутат интересовался возможностью установки зарядной станции возле дома на Печерске в Киеве, где он арендовал квартиру. К обращению об установке зарядной станции возле своего дома Куницкий добавил технический паспорт на зарядное устройство производства харьковского ООО "Автоэнтерпрайз".

Сам Куницкий утверждал, что после получения ответа на депутатский запрос выяснил, что на сегодня установка зарядных станций не урегулирована и после этого подал соответствующий законопроект "чтобы любой человек имел возможность в нормальном законном русле установить зарядное устройство".

Печерский суд принял это объяснения и признал, что Куницкий имел не "частный интерес", а действовал как депутат.

Другое депутатское обращение Куницкий направил в ГБР. В нем он жаловался на действия Генпрокуратуры и Государственной фискальной службы, которые расследовали уклонения от уплаты налогов группой компаний "Автоэнтерпрайз" и помощником народного депутата Дмитрием Никоновым.

Уже на следующий день после подачи обращения ГБР открыло уголовное производство против налоговиков, которые заподозрили "Автоэнтерпрайз" в финансовых махинациях по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности.

Как пояснил суду Куницкий, это обращение он направил после того, как его об этом попросил трудовой коллектив предприятия, которое расположено по адресу на территории мажоритарного округа, по которому он избирался в парламент. Суд признал такие действия нардепа защитой прав его избирателей.

В то же время в Офисе генпрокурора, который выступает стороной по делу, сообщили, что "законом не предусмотрено обжалование прокуратурой решений по делам об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в частности, нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".