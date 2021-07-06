ГПЗКУ ввела льготный период хранения зерна

Филиалы АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в Херсонской, Николаевской и Одесской областях с начала заготовки урожая приняли на хранение 38 тыс. тонн ячменя урожая 2021 года, корпорация ввела бесплатное хранение зерновых в течении трех недель для поддержки клиентов.

Об этом говорится в сообщении госпредприятия, передает Интерфакс-Украина.

По его данным, лидером по зернозаготовке среди филиалов является "Новополтавский элеватор" (село Шевченково Николаевской области).

Уточняется, что ГПЗКУ с 5 июля начала прием семян рапса.

Как сообщается, госкорпорация ввела льготный период (21 календарный день) на хранение зерновых и масличных культур с целью поддержки сельхозтоваропроизводителей. За этот период плата за хранение урожая начисляться не будет.

Как сообщалось, ГПЗКУ на прошлой неделе завершила проверку материально-технической базы своих филиалов и сообщила о готовности к приему урожая.

По итогам января-марта 2021 года ГПЗКУ сократила чистый убыток в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 148,82 млн грн, снизила доход от реализации продукции на 7,1% - до 2,27 млрд грн.

ГПЗКУ по итогам 2020 года нарастила чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Доход от реализации продукции упал вдвое - до 7,12 млрд грн.

ГПЗКУ в июне 2021 года обсудило с представителями Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов возможную поставку в 2021/2022 маркетинговом году 2 млн тонн ранних зерновых и 3 млн тонн кукурузы.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.