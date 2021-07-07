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В Украине сделали более 3 миллионов прививок от COVID-19

В Украине сделали более 3 миллионов прививок от COVID-19

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине совершили 3 092 168 прививок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что всего вакцину получили 2 136 563 человека, из них полностью иммунизированы 955 607 (двое получили одну дозу за пределами Украины).

За прошедшие сутки, 6 июля, от коронавирусной болезни вакцинировалось 93 554 украинца. Первую дозу получили 36 023, вторую – 57 531 человек.

В течение дня работало 535 мобильных бригад, 1 287 пунктов и 27 центров вакцинации.

По состоянию на 6 июля в листе ожидания вакцинации записаны 779 932 человека.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина в ближайшее время может получить от США 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1444) коронавірус (3210)


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