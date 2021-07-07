ЕБРР и "ЭРУ" подписали кредитное соглашение на 10 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития и группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" подписали двухлетнее соглашение о кредите в 10 млн евро для финансирования операций по торговле газом, связанных с использованием украинских подземных газохранилищ.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Отмечается, что "соглашение направлено на поддержку "ЭРУ" в подготовке в зимнему сезону и поможет обеспечить финансирование дополнительного газа в украинских хранилищах по разумной цене".

"Мы гордимся тем, что являемся первой частной компанией, которая подписала подобное соглашение по финансированию газа в украинских хранилищах. "ЭРУ" твердо убеждена, что украинская инфраструктура и, в частности газохранилища, играет важную роль в обеспечении поставок газа в Восточную Европу, а также в снижении скачков цен не только в зимний период, но и во время плановых работ на основных неукраинских маршрутах транзита газа в Европу", – отметил руководящий партнер компании Ярослав Мудрый.

Напомним, решение о предоставлении кредита "ЭРУ" ЕБРР принял в начале июня. Отмечалось, что средства будут использованы на поддержку растущих операций компании по торговле газом, чтобы обеспечить дешевый газ от ЕС на протяжении летнего сезона и хранить его в украинских хранилищах с дальнейшей продажей в Украине (основной вариант) или реэкспортом в Евросоюз (вторичный вариант) во время зимнего отопительного сезона.

В ЕБРР добавляли, что кредит должен поддержать частного независимого трейдера в конкуренции с монопольным поставщиком НАК "Нафтогаз" на все более либерализующемся рынке газа и будет способствовать повышению ликвидности и конкуренции на частной Украинской энергетической бирже.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.