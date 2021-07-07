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За неделю после открытия рынка земли зарегистрировано 322 сделки, – премьер
За первые 6 дней после открытия рынка было зарегистрировано 322 сделки по купле-продаже земельных участков, в отношении которых ранее действовал мораторий.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета министров, передает пресс-служба правительства.
Как сообщалось, 1 июля вступил в силу закон об обороте земель сельхозназначения, который был принят в марте 2020 года. В Минюсте сообщили о десятках сделок с землей в первый день после запуска рынка, но по данным Минагрополитики, их оказалось только три.
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