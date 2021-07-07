Литва установит барьер на границе с Беларусью из-за потока нелегальных мигрантов

Власти Литвы планируют привлечь армию к охране государственной границы с Беларусью, а также установить вдоль нее дополнительный физический барьер для противодействия потоку нелегальных мигрантов, которые следуют с территории этой страны.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Delfi.

"Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, направленную даже не против Литвы, а против ЕС… Мы считаем, что в организации потока нелегальных мигрантов участвуют и активно и пассивно ведомства белорусского режима. И сознательно создают все условия для пересечения границы. И за всем этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране", – сказала Шимоните.

По ее словам, правительство предприняло ряд тактических мер для решения проблемы.

"На помощь призовут армию, так увеличим количество людей, которые физически будут следить за порядком на границе. Будет внедряться дополнительный физический барьер на границе, разделяющий Литву и Беларусь. Он будет знаком и средством отваживания для организаторов потоков нелегальных мигрантов", – сказала она.

"Это не каменная стена и не железная. Мы говорим о спиральном барьере, который использует армия", – уточнила Шимоните.

Правительство, по ее словам, в пятницу должно утвердить проект закона, который парламент должен рассмотреть в срочном порядке.

"Мы своими силами не в состоянии решить эту проблему, многое зависит от договоренностей с другими сторонами и их последствий", – добавила премьер.

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Напомним, в последнее время Литва сталкивается с наплывом мигрантов, преимущественно из Ирака и стран Африки, которые попадают в страну через Беларусь. Только за сутки 6 июля был задержан 131 мигрант.

2 июля в связи с резким увеличением потока нелегальной миграции в Литву правительство объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Председатель Евросовета Шарль Мишель возложил на режим Александра Лукашенко ответственность за рост числа нелегальных мигрантов и беженцев, которые попадают в Литву через границу с соседней Беларусью.

В конце мая захвативший власть в Беларуси президент Лукашенко после введения санкций ЕС за принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair ради ареста двух его пассажиров-оппозиционных деятелей заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью.