Кабмин утвердил новый порядок присвоения адресов объектам недвижимости

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, принял постановление "Об утверждении Порядка присвоения адресов объектам строительства, объектам недвижимого имущества".

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.

"После отмены порядка присвоения почтовых адресов, который действовал с 60-70-х годов прошлого века, в Украине не было соответствующей четкой процедуры. Учитывая важность этого вопроса как для граждан и органов местного самоуправления, так и для строительного бизнеса, а также необходимость нормативного урегулирования этого вопроса, по результатам экспериментального проекту по присвоению адресов Минрегион разработал новый единый Порядок", – рассказал министр.

По его словам, утверждение этого порядка обеспечит нормативное основание для функционирования Единой государственной электронной системы в сфере строительства в части присвоения адресов с помощью этой системы.

В частности, утвержденный порядок регулирует следующие вопросы:

перечень реквизитов (составных) адресов объектов строительства, объектов недвижимого имущества с детализацией случаев, когда эти реквизиты (составляющие) применяются или не применяются;

определение необходимых реквизитов для присвоения адреса за пределами населенных пунктов;

присвоении адреса отдельным частям дома, которые являются самостоятельными объектами права на недвижимое имущество (квартиры, гаражные боксы, машиноместа, другие жилые и нежилые помещения);

осуществление благоустройства нумерации (перенумерации) зданий и квартир;

определение перечня объектов, которым присваивается адрес объектов недвижимого имущества.

Напомним, с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года в Украине продолжался экспериментальный проект по присвоению адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества.

По его результатам был принят закон №199-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства".

Закон определил термин "адрес объекта недвижимого имущества", основные положения присвоения адресов, предусмотрел использование Единой государственной электронной системы в сфере строительства для регистрации адресов и дальнейшего их использования для идентификации и определения местоположения объектов строительства и недвижимого имущества, а также урегулировал вопрос о возможности присвоения адресов за пределами населенных пунктов.