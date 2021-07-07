Украина присоединится к прошлогодним санкциям ЕС против Беларуси, – решение Кабмина

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, одобрил распоряжение о присоединении Украины к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси, которые были введены еще в 2020 году.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в спреду, 7 июля, по процедуре без обсуждения.

Проектом распоряжения предложено одобрить и в месячный срок внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о применении сроком на три года персональных санкций в отношении перечня физлиц из Республики Беларусь в соответствии с приложением, которое не опубликовано.

Однако в документе отмечается, что санкции вводятся в связи с решениями Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 года о введении ограничительных мер в отношении лиц, причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси. Этими решениями Совет ЕС внес в санкционный список первые 88 физлиц из Беларуси, преимущественно чиновников, а также предпринимателя и бизнес-партнера друга Виктора Медведчука Ниссана Моисеева – Николая Воробья.

Кроме того, санкции были введены в отношении первых семи юрлиц, в том числе "Минского завода колесных тягачей" и "Белтехноэкспорта".

Как сообщалось, в июне Евросоюз дополнительно внес в санкционный список по Беларуси еще 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

Санкции введены против белорусского режима в ответ на эскалацию нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.

К этому пакету санкций уже присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Кроме того, Совет Европейского союза 24 июня ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.