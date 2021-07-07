НКРЭКУ передала утверждение тарифов на отопление местным властям

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 7 июля передала государственное регулирование 28 предприятий в сфере производства, транспортировки и поставок тепловой энергии на местный уровень.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

"Во исполнение инициатив правительства и поддерживая соответствующие позиции Минрегиона, местных органов власти, ассоциаций и общественных организаций по децентрализации власти регулятор на открытом заседании 7 июля 2021 года принял постановление НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения", – сказано в сообщении.

В частности, передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти.

"При этом регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет осуществляться на местном уровне и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности", – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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Как сообщалось, 29 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

Закон призван исправить коллизию, из-за которой с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии, при этом местным властям эти полномочия не переданы. Таким образом, до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году.

Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отмечал, что принятие законопроекта позволит предприятиям ТКЭ применять экономически обоснованные тарифы, установленные регулятором,.