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НКРЭКУ передала утверждение тарифов на отопление местным властям

НКРЭКУ передала утверждение тарифов на отопление местным властям

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 7 июля передала государственное регулирование 28 предприятий в сфере производства, транспортировки и поставок тепловой энергии на местный уровень.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

"Во исполнение инициатив правительства и поддерживая соответствующие позиции Минрегиона, местных органов власти, ассоциаций и общественных организаций по децентрализации власти регулятор на открытом заседании 7 июля 2021 года принял постановление НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения", – сказано в сообщении. 

В частности, передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти.

"При этом регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет осуществляться на местном уровне и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности", – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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Как сообщалось, 29 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг". 

Закон призван исправить коллизию, из-за которой с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии, при этом местным властям эти полномочия не переданы. Таким образом, до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году.

Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отмечал, что принятие законопроекта позволит предприятиям ТКЭ применять экономически обоснованные тарифы, установленные регулятором,.

Автор: 

Джерело:  НКРЭКУ
опалення (564) тарифи (1307) НКРЕКП (1442) опалювальний сезон (1154)


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А завтра потребует увеличение себе зарплат и премий за непосильный труд
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07.07.2021 22:03 Відповісти
НКРЭКУ передала утверждение тарифов на отопление местным властям - Цензор.НЕТ 5736
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08.07.2021 06:59 Відповісти
Тарифы завышены во много раз и нужно гнать всю власть гнетущую народ! Тарифы у нищего народа выше, чем в Европе и при том, что там зарплаты в 15 раз больше минимальные. Гнать надо всех этих паразитов, они будут грабить народ, пока народ терпит их. Надо их в мусорки всех выкидывать!!!
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07.07.2021 22:57 Відповісти
Никогда больше не должно быть во власти тех, кто сейчас там.
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07.07.2021 22:58 Відповісти
у нас на дверях подьезда 90квартирного дома повесили список должников за отопление ---- 22КВАРТИРЫ ИМЕЮТ ДОЛГИ ОТ 1500 ДО 25000 ГРН ---- НАС ЖДЕТ КАТАСТРОФА ---- ЛЮДЯМ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ
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08.07.2021 06:31 Відповісти
https://censor.net/ru/news/168904/yanukovich_mechtaet_perevesti_vsyu_ukrainu_na_avtonomnoe_otoplenie

13 тысч. просмотров 1 000 коментов.
Население !
Не паникуйте.
Ставьте автономное отопление в квартирах и цена квадратного метра ( у них 65 грн)
отопления от нуворишей будет в 20 (ДВАДЦАТЬ раз дешевле.( у нас 3.25 грн)
Перенимаем опыт Закарпатья - 15 лет назад вопрос с
тарифами там был решен окончательно и бесповоротно.
Справка для ботов -Смотрим документацию.
НКРЭКУ передала утверждение тарифов на отопление местным властям - Цензор.НЕТ 5012
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08.07.2021 06:53 Відповісти
вот так работает бубочкинэ я вам ничего не должен, а шо я,шо я то все местные!
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08.07.2021 08:00 Відповісти

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