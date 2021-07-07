Суд отменили штрафы НБУ для двух банков за проведение подозрительных операций

Верховный суд 9 июня оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций, которыми было отменено решение Национального банка Украины (НБУ) о наложении штрафа на банк "Альянс" в размере 2,6 млн грн.

Кроме того, Верховный суд 25 июня оставил без изменений судебные решения судов нижестоящих инстанций, которыми было отменено решение регулятора о наложении 6,85 млн грн штрафа на "Индустриалбанк", сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк по результатам проверок в июне 2019 года оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" на 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

По итогам проверок регулятор установил, что банк за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года провел финансовые операций по перечислению средств трех финансовых компаний-клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банках. В дальнейшем эти средства инкассаторами банка доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, якобы для выдачи кредитов.

"Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – отмечается в сообщении.

В августе 2019 года Нацбанк оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн грн за проведение подозрительных операций с ОВГЗ.

Так, регулятор выявил факты осуществления банком в качестве брокера (от имени, за счет и по заказам клиентов-физических лиц) в период с августа 2017 года по 26 июня 2018 года регулярных/циклических операций по купле-продаже одних и тех же ОВГЗ на общую сумму более 2,5 млрд грн.

"Результатом операций было постоянное получение физическими лицами (одна сторона сделки) искусственной инвестиционной прибыли, а юридическими лицами (вторая сторона) – инвестиционного убытка. В частности, 16 физических лиц - клиентов банка, среди которых национальный публичный деятель и близкий к нему лицо получили искусственную прибыль от отчуждения ценных бумаг на 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн было получено наличными в кассе банка", – отмечали в НБУ.

Нацбанк отмечал, что характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что их целью может быть легализация криминальных доходов и конвертация безналичных средств в наличные.

Подробнее о схеме читайте в материале БизнесЦензор: Як політики відмивають гроші на державних облігаціях