Мировые цены на продовольствие снизились впервые за год, – ООН

Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает Интерфакс-Украина.

По ее подсчетам, среднее значение индекса продовольственных цен в июне составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже по сравнению с майским показателем, однако на 33,9% выше, чем годом ранее. Падение объясняется снижением цен на растительные масла, зерновые и, в меньшей степени, на молочную продукцию, которое с лихвой перекрыло рост котировок мяса и сахара, поясняется в сообщении.

Индекс цен на растительные масла снизился на 9,8%, достигнув самого низкого за последние четыре месяца уровня.

Индекс цен на зерновые снизился на 2,6% по сравнению с его майским уровнем, на кукурузу – на 5%. Международные цены на пшеницу в июне уменьшились всего на 0,8%. Этому способствовал благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай во многих ключевых странах-производителях.

Индекс цен на молочную продукцию уменьшился на 1%. Наибольшее снижение продемонстрировали цены на сливочное масло, что объясняется резким сокращением мирового импортного спроса и незначительным увеличением запасов, особенно в Европе.

Вместе с тем индекс цен на сахар продолжает расти третий месяц подряд, увеличившись на 0,9%, достигнув нового многолетнего максимума. Рост цен был вызван неопределенностью относительно того, каким образом неблагоприятные погодные условия скажутся на объемах урожая в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара.

Индекс цен на мясо в июне вырос на 2,1%, и эта тенденция сохраняется девятый месяц подряд.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.