Нацкомиссия обязала поставщика "последней надежды" поставлять газ для предприятий ТКЭ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) расширила обязанности поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа на производителей тепловой энергии.

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ в четверг, 8 июля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно решению, новые обязанности ППН для тепловиков наступают с 1 августа 2021 года.

"Проектом решения предусматривается обеспечение автоматической поставки природного газа ППН производителям тепловой энергии в условиях, когда такой потребитель остался или без поставщика, или если у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация", – пояснила в ходе заседания директор нефтегазового департамента комиссии Татьяна Рябуха.

В свою очередь глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк предостерег тепловиков от нарушений платежной дисциплины при переходе к ППН.

"Это не означает, что можно не платить деньги. Наоборот, работа должна быть проведена, чтобы дисциплина платежей была обеспечена должным образом", – подчеркнул Тарасюк.

Напомним, Кабинет министров летом 2020 года утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года. ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса.

По состоянию на конец мая ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в качестве поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке газа обслуживало более 500 тысяч домохозяйств.