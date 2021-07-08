На должность директора БЭБ нашлось больше 50 кандидатов, – вице-премьер

Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) заинтересовал более 50 кандидатов.

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, уже получена 51 заявка, однако пока сложно назвать их точное количество, так как некоторые заявки могли подаваться по почте.

Любченко уточнил, что в пятницу состоится заседание конкурсной комиссии, на котором эта информация станет более полной.

Первый вице-премьер также воздержался от комментария конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.

Как сообщалось, ранее нынешний и бывший руководители Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) Вадим Мельник и Сергей Солодченко подали документы на участие в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Кроме того, о своем участии в конкурсе заявил экс-министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, конкурсную комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) возглавляет экс-министр экономики, а ныне – советник главы Офиса президента Андрея Ермака и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Подача документов от кандидатов на должность главы БЭБ завершилась в 20:00 7 июля.