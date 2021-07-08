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Новини
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"Нафтогаз" приостановил действие тарифного пакета "Месячный"

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 июля приостановила действие тарифного пакета "Месячный" и предлагает своим коммерческим клиентам газ по единой цене 7,96 грн/кубометр (с НДС и без стоимости распределения/доставки) в рамках годового тарифного плана "Фиксированный".

Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания продолжает работу над сезонным предложением для бытовых клиентов. У клиентов компании, которые подключили тарифный план "Годовой" в 2020 году, цена и условия остаются неизменными до завершения заключенного договора", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что подключение к тарифному плану "Месячный" происходило только по желанию клиента. И по состоянию на начало июля ГК "Нафтогаз Украины" не обслуживала ни одного клиента на условиях тарифного плана "Месячный".

Как сообщалось, цена на природный газ для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) в июле установлена на уровне 11,05 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения/доставки). По состоянию на начало июля 2021 года ГК "Нафтогаз Украины" как ППН обслуживает более 600 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Тернопольской областях.

При этом годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м, "месячный" на июль составлял 13,13 грн/куб. м.

По состоянию на сегодня ГК "Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 13% розничного рынка в Украине - 1,6 млн бытовых клиентов (вместе с клиентами поставщика "последней надежды"). 

Автор: 

Джерело:  "Нафтогаз"
Нафтогаз (3323) Тарифи на газ (715)


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Топ коментарі
+7
Ну що зебіки? Як вам ціна на газ? Подобається?
Не якщо що то згадайте що "зато не Порошенко".
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08.07.2021 21:43
+3
при Порошенко платил 8.60 и это при меньшей цене на газ на рынке
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09.07.2021 02:52
+2
военное обострение в 2018 ?
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09.07.2021 12:04
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Ну що зебіки? Як вам ціна на газ? Подобається?
Не якщо що то згадайте що "зато не Порошенко".
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08.07.2021 21:43 Відповісти
при Порошенко платил 8.60 и это при меньшей цене на газ на рынке
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09.07.2021 02:52 Відповісти
Одноразова (може кілька місяців, ліньки гуглити) максимальна ціна. З доставкою. В умова воєнного загострення.
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09.07.2021 09:33 Відповісти
а военное обострение как то влияет на цену газа в Европе?
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09.07.2021 11:13 Відповісти
военное обострение в 2018 ?
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09.07.2021 12:04 Відповісти
А чого ж зараз в Великобританії тоді?
Тут же, в Україні, так зараз добре без Бариги.
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09.07.2021 11:10 Відповісти
мда, в 21 веке не знать что такое прокси...
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09.07.2021 11:12 Відповісти
Від когось ховаєшся чи звичайні понти?
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09.07.2021 13:06 Відповісти
тебе еще осталось узнать, что существуют корпоративные сети. Я понимаю, тебе это сложно, но ты постарайся
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09.07.2021 13:28 Відповісти
щелепа не болить читати по-українські?
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09.07.2021 13:36 Відповісти
у тебя голова не болит думать, с твоим то отсутствием мозга?
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09.07.2021 14:07 Відповісти
Не думав я, що у корпоративні мережі беруть експертів по відсутності своїх мізків...
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09.07.2021 14:39 Відповісти
ну думать это вообще не твое
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09.07.2021 14:49 Відповісти
Так у мене, на відміну від тебе, хоча б є чим думати
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09.07.2021 14:53 Відповісти
У "Нафтогаза" при зебилах наступил климакс.
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08.07.2021 22:21 Відповісти
"И по состоянию на начало июля ГК "Нафтогаз Украины" не обслуживала ни одного клиента на условиях тарифного плана "Месячный"" - гениально, в мае всех принудительно перевести на тариф "фиксированный", в июле рапортовать, что на тарифе "месячный" не осталось ни одного клиента.
" и предлагает своим коммерческим клиентам газ по единой цене 7,96 грн/кубометр" - в мае этот "фиксированный" тариф был 7.88, в июле 7.96, причем и для клиентов, которые находятся на этом тарифе с мая. Вот такой он "фиксированный"
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09.07.2021 02:50 Відповісти
А у вартість розподілу/доставки включають коефіцієнт приведення до нормальних умов. І таким чином його ховають. А він весною був 1.45 приблизно. Таким чином ціна газу стає не 7.96 а 11.54.
Але ви продовжуйте вірити, що ціна фіксована.
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09.07.2021 09:28 Відповісти
самый большой какой был весной 1.07
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09.07.2021 12:30 Відповісти

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