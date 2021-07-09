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"Укзализныця" разместила евробонды на $300 миллионов под 7,9% годовых (обновлено)

АО "Укзализныця" разместило пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Эмитентом выпуска выступает специально созданная компания Rail Capital Markets plc.

Позже размещение евробондов подтвердили в пресс-службе компании. Как говорится в сообщении, спрос на приобретение вдвое превысил предложение "Укрзализныци", заявки на финансирование получены от 70 инвесторов – в основном из Великобритании и Швейцарии.

Отмечается, что привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность. "Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля "Укрзализныци", а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании", – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подписала соглашение с АО "Сбербанк" об отсрочке погашения задолженности на сумму $116 млн, основные выплаты по которой приходились на 30 мая текущего года.

Кредит от этого банка были привлечены железными дорогами Украины с целью финансирования подготовки инфраструктуры к проведению финальной части чемпионата Украины по футболу "Евро-2012".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
борг (1872) Укрзалізниця (4779) облігації (1468) євробонди (629)


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Походу в УЗ уже денег не хватает платить баснословные зарплаты величайшему наблюдателю - лещенко и ко.
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08.07.2021 21:01 Відповісти
Хто вертати такий астрономічний відсоток буде?
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08.07.2021 21:18 Відповісти
посполиті й будуть вертати, не ахмєтка ж з кварталом... навіть 73% зебуїнів долучаться.
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08.07.2021 23:32 Відповісти
Странно... В Привате доллары берут под 0,01%....
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09.07.2021 09:55 Відповісти
Твою мать...
Уже не только Кабмин, уже все, млять, ведомства соревнуются - кто больше в долги влезет!
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09.07.2021 10:31 Відповісти
Проше было бы свой банк открыть и взять рефинанс под 7, 5 % в гривне или привлечь депозитов под 2% в $ внутри страны и валюта не выходила с Украины или выпустить облигаций в валюте опять же внутри страны, что бы баланс капиталов не увеличивал отрицательное сальдо, но если в государстве управляют Слугине народа, а Сороса и Мирового банка,- вредители и расисты по отношениею к украинскому населению, то маємо те що озвучивает Третьякова :"Украинцы не качественные и повышать социальные стандарты для их нет возможности, потому, что они и так ими сильно обременены", аж 50 евро минимальной пенсии, как в Гондурасе. Тому маємо що маємо - дерьмо на палочке. Пора отзывать и делать посадки.
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09.07.2021 11:11 Відповісти
Было б интересно посмотреть список этих 70 инвесторов, уверен там есть много знакомых украинских фамилий. Сейчас воруют по умному.
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09.07.2021 14:12 Відповісти

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