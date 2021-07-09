"Укзализныця" разместила евробонды на $300 миллионов под 7,9% годовых (обновлено)

АО "Укзализныця" разместило пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Эмитентом выпуска выступает специально созданная компания Rail Capital Markets plc.

Позже размещение евробондов подтвердили в пресс-службе компании. Как говорится в сообщении, спрос на приобретение вдвое превысил предложение "Укрзализныци", заявки на финансирование получены от 70 инвесторов – в основном из Великобритании и Швейцарии.

Отмечается, что привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность. "Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля "Укрзализныци", а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании", – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подписала соглашение с АО "Сбербанк" об отсрочке погашения задолженности на сумму $116 млн, основные выплаты по которой приходились на 30 мая текущего года.

Кредит от этого банка были привлечены железными дорогами Украины с целью финансирования подготовки инфраструктуры к проведению финальной части чемпионата Украины по футболу "Евро-2012".