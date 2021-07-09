Экспорт электроэнергии упал с начала года на 34%, – "Укрэнерго"

Украина в январе-июне 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 34,1% (на 911,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1 млрд 764,9 млн кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

В частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 30,1% (на 534 млн кВт-ч) – до 1 млрд 238,2 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 41,5% (на 320,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 453,1 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову сократился на 43,5% (на 56,7 млн кВт-ч) – до 73,6 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-июне 2021 и 2020 годов не осуществлялись.

В июне-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 362,4 млн кВт-ч, что в 3,5 раза больше, чем в июне-2020 (102,3 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина в январе-июне 2021 года снизила импорт электроэнергии на 43,9% (на 770,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 986,1 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 522,6 млн кВт-ч, Словакии – 257,1 млн кВт-ч, России – 101,9 млн кВт-ч, Венгрии – 66,4 млн кВт-ч, Румынии – 38 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,937 млн) – до $280,831 млн.