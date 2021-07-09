Глава Минэкономики заявил о недостатках увеличения мощностей солнечной энергетики

Различные виды возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) с учетом их нынешнего тарифа имеют различную пользу для развития экономики Украины и ее энергетической безопасности, в частности, солнечная энергетика существенно уступает в этом плане гидроэнергетике и биогазовой.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил, выступая на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, завершившейся в четверг в Вильнюсе, передает Интерфакс-Украина.

В частности, он призвал очень осторожно относиться к инвестированию в ВИЭ, учитывая имеющийся мощный энергетический потенциал страны, в частности, ее атомные станции.

По мнению Любченко, хорошим проектом было бы выращивание специальных культур в Чернобыльской зоне, например, кукурузы с последующим производством биогаза и электроэнергии.

Первый вице-премьер отметил, что это принесет больший экономический эффект, чем установка солнечной панели, "которая крайне неэффективна с точки зрения энергобезопасности государства, например, в отличие от гидроэнергии".

Он также напомнил, что выполнение Украиной обязательств по установленным ранее одним из самых высоких тарифов для "зеленой энергетики" привели к многомиллиардным убыткам, которые аккумулируются в государственных энергокомпаниях.

В то же время Любченко отметил, что государство должно продолжать выполнять уже взятые на себя обязательства. Комментируя критику предложенного правительством в "ресурсном" законопроекте №5600 акцизного налога на "зеленую" электроэнергию в размере 3,2%, первый вице-премьер отметил, что хотел бы услышать предложения о других реальных источниках, которые бы обеспечили необходимые миллиарды для выплат по "зеленому тарифу".

Как сообщалось, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный законопроект" (№5600) с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.

Документ, в частности, предусматривает исключение электроэнергии из ВИЭ из группы товаров, на которые не распространяется акциз, что приведет к введению акцизного налога на "зеленую" электроэнергию на уровне 3,2%. Против этой инициативы продолжают категорически выступать профильные ВИЭ-ассоциации.

Согласно прогнозу НРКЭКУ, общая стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии в 2021 году вырастет на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн).

Таким образом, общая сумма акциза, в пересчете на весь 2021 год (если бы он действовал в течение года), будет составлять около 1,64 млрд грн.