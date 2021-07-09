Минэкономики назначило проверку штрафа для "Новой почты" на 236 миллионов

Министерство экономики считает, что применение к ООО "Новая почта" максимальных штрафных санкций нарушает требования щакона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а именно принципа пропорциональности нарушения и наказания.

Как сообщает пресс-служба министерства, по итогам сложившейся ситуации будет проведена служебная проверка.

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению. Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", − подчеркивают в министерстве.

Минэкономики отмечает, что с целью устранения субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики уже разработан проект закона, который предусматривает установление фиксированной суммы таких штрафов.

Как сообщалось, "Новая Почта" подала в суд на Госпродпотребслужбу в Харьковской области за наложение штрафа в 326 млн грн после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.

После этого глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что ведомство не будет требовать уплаты штрафа в 326 млн грн, который наложили сотрудники службы в Харьковской области.