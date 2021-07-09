Нацбанк установил тариф для регистрации коллекторских компаний

Национальный банк установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Тариф составит 24 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Изменения в закон Украины "О потребительском кредитовании" предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать, в частности, и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 8 июля 2021 года №72 "О внесении изменения в тарифы на услуги по регистрации и лицензирования, предоставляемых Национальным банком Украины".

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года.

Обновленные реквизиты счетов для оплаты услуг в сфере регистрации и лицензирования будут размещены на специальной странице официального интернет-представительства НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ намерен запустить реестр коллекторских компаний в июле. У коллекторских компаний будет время с 14 июля по 13 августа, чтобы подать пакет документов на включение в реестр.

Как сообщелось, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и начнет действовать с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги.

Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками. Для этого НБУ планирует разработать базовые нормы корректного общения коллекторов.