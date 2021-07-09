Шмыгаль анонсировал повышение пенсий для военных пенсионеров

Кабинет министров планирует одобрить разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, в 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован, и из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое.

Решение, которое хочет принять Кабмин, должно уменьшить имеющиеся диспропорции.

В частности, предполагается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2 000 грн для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3 854 грн.

Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил порядок использования средств на строительство жилья для военных.