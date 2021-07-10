БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Киевский фуникулер остановят на ремонт

Киевский фуникулер остановят на ремонт

С 12 июля до 20 августа столичный фуникулер остановится на плановый ежегодный ремонт.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся каждый год именно в этот период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

В КГГА напомним, что Киевский фуникулер – фуникулерная система, объединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Киевский фуникулер открыли 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продолжили еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного.

Джерело:  КГГА
