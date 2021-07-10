Секретарь СНБО отрицает продажу связанной с Медведчуком сети АЗС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию о покупке сети АЗС Glusco компанией Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированной на Кипре.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослабление санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то что "санкции не работают" – сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствуют действительности. Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети АЗС, которая принадлежит Виктору Медведчуку одной из коммерческих структур", – написал он.

По его словам, все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а "не в "подковерном" режиме, как к этому привыкли "творцы" коррупционно-олигархической системы".

В то же время Данилов посоветовал "отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, – не пытаться "порешать" привычным им образом" вопрос снятия санкций или их ослабление.

"Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем – через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций - явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции", – подытожил секретарь СНБО.

Ранее отраслевое издание enkorr cо ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщило, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE).

"Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", – сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана.

По его словам, сделка подразумевает покупку 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

Как сообщалось, в начале июля районный суд Харькова отменил арест части имущества сети Glusco. В ГФС отмечали, что арест был наложен преимущественно на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность. В ведомстве уточнили, что для проведение трех экспертиз по нефтепродуктам всего отобрано более 500 образцов. По результатам первой экспертизы около 35 образцов топлива не соответствуют стандартам ГОСТ.

Напомним, в июне налоговая милиция ГФС арестовала корпоративные права 28 компаний, в том числе собственников сети АЗС Glusco по делу об уклонении от уплаты налогов на 260 млн грн при импорте нефтепродуктов из Российской Федерации. В СБУ тогда отмечали, что эти "активы стоимостью более 700 млн грн хотели переписать на других лиц".

Перед этим стало известно, что азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco. Моисеев входит в окружение Виктора Медведчука, хотя называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.