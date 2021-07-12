Строительство "Северного потока-2" будет завершено до конца лета, – оператор

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию должны завершить до конца этого лета.

Такое заявление сделал руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, передает Deutsche Welle.

"Мы ожидаем, что строительные работы будут завершены до конца августа", - заявил руководитель компании Nord Stream 2.

Он добавил, что строительство трубопровода уже завершено на 98%. Цель - введение трубопровода в эксплуатацию уже в этом году.

Кроме того, в компании признали, что также изучают возможности трубопровода для транспортировки водорода.

"Вполне реально, что не позднее чем через 10 лет мы сможем добавлять водород в одну или обе нити и таким образом транспортировать его", - говорится в заявлении руководителя компании.

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.