Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 52 миллиарда
За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 415 кредитов на 1,2 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 19 868 кредитов на общую сумму 52,5 млрд грн.
Из них 19,83 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,47 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 26,15 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.
В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.
Джерело: Минфин
