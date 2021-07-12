Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода

Главы МИД стран ЕС решили продлить на полгода секторальные экономические санкции против России.

Об этом говорится в заявлении Брюсселя, передает Интерфакс-Украина.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 января 2022 года", – говорится в документе.

Решение Совета последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений на встрече 24-25 июня 2021 года.

Как сообщалось, в декабре 2020 года ЕС продлил экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины, до конца июля 2021 года.

Изначально экономические санкции ЕС против России были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти. Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".