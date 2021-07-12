Денежная масса выросла в июне еще на 1,2%, – Нацбанк

Денежная масса в Украине в июне 2021 года возросла на 1,2% – до 1,91 трлн грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 0,1% – до 645,018 млрд грн.

Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в июне выросли на 1,5% – до 541,178 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1% – до 1 трлн 370,233 млрд грн, в частности в национальной валюте , на 3% (до 881,623 млрд грн), тогда как в инвалюте он сократился – на 2,3%, до 488,61 млрд грн.

Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 1% – до 976,942 млрд грн, в том числе в нацвалюте – на 2,5% (до 661,532 млрд грн), а в иностранной сократился на 2,1% (до 315,41 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в июне выросли на 3,6% – до $17,98 млрд.

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2021 год с 13,5% (в январском прогнозе) до 18,2%, денежной массы - с 13,3% до 16,7%.

По оценкам НБУ, денежная база в 2022 году увеличится на 8%, в 2023 году - на 6,6%, тогда как в январе Нацбанк прогнозировал рост показателя в 2022 и 2023 годах на 7,1% и 3,8% соответственно.