БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ринок землі
315 0

За 11 дней работы рынка земли зарегистрировано 532 сделки, – Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

За 11 дней работы рынка земли зарегистрировано 532 сделки, – Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что спустя 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключены 532 сделки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 570 га.

Кроме того, 3,28 тыс. нотариусов подали заявки на получение доступа к Государственному земельному кадастру, из низ 3,1 тыс. утверждены, 123 – в очереди, 433 – получили отказ.

За 11 дней работы рынка земли зарегистрировано 532 сделки, – Минагрополитики 01

Как сообщалось, 1 июля вступил в силу закон об обороте земель сельхозназначения, который был принят в марте 2020 года. В Минюсте сообщили о десятках сделок с землей в первый день после запуска рынка, но по данным Минагрополитики, их оказалось только три.

Автор: 

Джерело:  Минагрополитики
земля (882) Мінагрополітики (1391)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 