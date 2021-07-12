Аэропорт в Черкассах возобновит работу до конца года, – ОГА

В ближайшее время закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Черкассы", что позволит уже в 2021 году возобновить работу предприятия.

Об этом заявил председатель Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Александр Скичко, передает Укринформ.

"На днях выходит подрядчик для завершения работ по проекту. И уже в этом году реконструкция взлетно-посадочной полосы обязательного завершится. Правда, для того чтобы аэропорт начал функционировать, нужно погасить долги и обновить техническую сторону коммунального предприятия. Но мы планируем, что уже в этом году он возобновит свою работу", – рассказал чиновник.

Он напомнил, что проект по капитальному ремонту аэродрома начался еще в 2018 году, но по ряду причин был приостановлен. На сегодня работы возобновлены, и уже через несколько месяцев предполагается, что "обновленная" взлетно-посадочная полоса будет возвращена на баланс аэропорта. Общая стоимость реконструкции составит почти 129 млн грн.

Скичко уточнил, что для возобновления функционирования аэропорта нужно погасить задолженность коммунального предприятия в размере 12,8 млн грн.

При этом после запуска аэропорт все равно будет работать с ограничениями, принимая только малые суда весом до 60 тонн. Например, один из самых популярных пассажирских самолетов в мире – Boeing 737-800 – он сможет принимать только раз в сутки.

Как сообщалось, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы а находящемся в областной коммунальной собственности аэропорту "Черкассы" начался в августе 2018 года. Работы проводило ООО "Ростдорстрой", которое выиграло соответствующий тендер с предложением 124, 1 млн грн.

Международный аэропорт "Черкассы" расположен на западной окраине города. Аэропорт имеет статус международного (с 2009 года), но использовалось главным образом для внутренних рейсов.

В 1984 аэропорт был одним из крупнейших в УССР, имел статус международного, обслуживал до 80 рейсов в сутки, принимал самолеты массой до 185,5 тонны. В 1992 потерял статус международного и прекратил принимать международные рейсы.

Аэропорт прекратил принимать самолеты в 1997 году, но окончательно был закрыт в 2001 году из-за проблем с финансированием.

29 марта 2007 получил новый сертификат и 7 мая возобновил работу – в аэропорту приземлился испытательный самолет "Бичкрафт Б-350", прибывший из аэропорта "Борисполь" для проведения диагностики взлетно-посадочной полосы. В 2007-2009 аэропорт был реконструирован, существенно восстановились взлетная полоса и аэровокзал. Но по состоянию на 2011 год аэропорт не работал по назначению.