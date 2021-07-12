БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
413 0

Нацбанк предупредил об отключении информационной системы из-за технических работ

Нацбанк предупредил об отключении информационной системы из-за технических работ

Национальный банк Украины предупредил о проведении технических работ в комплексной информационной системе НБУ 14 июля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Сообщаем пользователям комплексной информационной системы Национального банка Украины (КИС НБУ) о запланированных технических работах по обновлению программного обеспечения для улучшения работы системы. Технические работы будут проводиться 14 июля 2021 года начиная с 08:00", - сказано в соообщении.

В связи с этим доступ к КИС будет временно ограничен, добавили в Нацбанке.

О возобновлении доступа к КИС НБУ будет сообщено дополнительно.

КИС НБУ позволяет участникам рынка и внешним пользователям осуществлять расширенный поиск информации о финансовом учреждении в Государственном реестре финансовых учреждений и информации из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, в режиме онлайн. Также КИС позволяет участникам рынка подавать регистрационные карточки для внесения записей в эти реестры.

Автор: 

Джерело:  НБУ
НБУ (9523) профілактика (1) техніка (335)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 