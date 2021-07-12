Евросоюз может приостановить выдачу виз белорусам, – еврокомиссар

Европейский союз мог бы рассмотреть возможность приостановки выдачи виз гражданам Беларуси из-за роста нелегальной миграции из этой страны.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, передает Интерфакс-Украина.

"Я отвечаю и за визовую политику и могу сказать, что готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Разумеется, мы должны обеспечить поддержание контактов с рядовыми белорусами, но этот вопрос можно рассмотреть", - сказала Йохансон.

Она также добавила, что мигранты не должны стать средством, при помощи которого добиваются политических целей, а Литва должна получать достаточно поддержки от ЕС.

Ранее, 2 июля во время выступления в честь Дня Независимости Беларуси, Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис намерен обсудить с коллегами из Евросоюза предложение ввести новые санкции против Беларуси. С этим предложением министр выступает из-за влияния Минска на кризис с мигрантами в Литве.

Литва предлагает ЕС ввести новые санкции после недавно введенных секторальных санкций против Минска. Тот пакет санкций был утвержден в июне в связи с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair и арестовал летевших в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. ЕС также ввел персональные санкции, реагируя на меры белорусских властей против оппозиции после прошлогодних президентских выборов.

С ухудшением отношений с Беларусью через эту страну в Литву начался наплыв нелегальных мигрантов. В целом на границе с Беларусью с начала этого года литовские должностные лица задержали более 1,6 тыс. мигрантов - в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко ранее заявил, что власти республики не станут сдерживать нелегальных мигрантов, которые через Беларусь едут в Европу.

"Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - отмечал Лукашенко.

Кроме того, он говорил, что у Беларуси из-за санкций ЕС нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов на границе.