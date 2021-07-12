Данилов анонсировал выездное заседание СНБО по вопросу введения санкций

В ближайшую пятницу в одном из регионов Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будут рассмотрены вопросы национальной безопасности, недр, санкционной политики и списка олигархов.

Об это сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно, станет ясно завтра", – сказал Данилов.

Он уточнил, что повестка заседания уже сформирована.

По словам Данилова, это будет первое выездное заседание в регионах, на которых также будут рассматриваться непосредственно вопросы данного региона.

"Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, которые касаются недр, вопросы санкционной политики", – уточнил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готов огласить список олигархов, он сказал: "Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу".

На уточняющий вопрос об обнародовании предварительного списка Данилов ответил: "Все, что я мог сказать, я вам сказал".